مباشرة على البحر: الأيام المفتوحة لإقامة كوستا، شط مريم سوسة

بلاغ صحفي - تسعدنا دعوتكم لحضور الأيام المفتوحة لإقامة كوستا، وذلك يومي السبت 5 والأحد 6 نوفمبر 2022 ابتداء من التاسعة صباحا الى غاية السادسة مساء، بشط مريم سوسة،لاختيار شقة أحلامكم.







إقامة كوستا هو مشروع ضخم ومميز مطل مباشرة على أجمل الشواطئ التونسية شاطئ شط مريم، وعلى بعد دقائق من ميناء القنطاوي.

لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة (

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سواء كنتم ترغبون في السكن، قضاء العطل/عطلات نهاية الأسبوع أو الاستثمار،لكم خيارات واسعة للشقق من s+1الى S+2 والتي لا تزال متاحة، ولكم حرية الحجز على الفور.



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هذه الأيام ستتيح لكم فرصة اكتشاف اقامةكوستا،التي استخدمت فيها أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي...كما يمكنكم متابعة تقدم أشغال بناء الإقامة والاستمتاع بمشاهدة البحر. فريقنا التجاريسوف يقوم باستقبالكم والإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وكل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.



تخفيضات لفترة محدودة، هدايا ومفاجآت في انتظاركم في هذه الأيام المميزة، فكونوا من بين الأوائل الذين يختارون شقة الأحلام.

للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على: 70258805 (216)

أو زورو موقعنا:







إقامة كوستا هو مشروع ضخم ومميز مطل مباشرة على أجمل الشواطئ التونسية شاطئ شط مريم، وعلى بعد دقائق من ميناء القنطاوي.لتأكيد حضوركم الرجاء تعمير الاستمارة ( اضغط هنا ) تجدون الموقع والخارطة في الاستمارة.سواء كنتم ترغبون في السكن، قضاء العطل/عطلات نهاية الأسبوع أو الاستثمار،لكم خيارات واسعة للشقق من s+1الى S+2 والتي لا تزال متاحة، ولكم حرية الحجز على الفور.هذه الأيام ستتيح لكم فرصة اكتشاف اقامةكوستا،التي استخدمت فيها أحدث أنظمة المنزل من التشغيل الآلي، المنزل الذكي...كما يمكنكم متابعة تقدم أشغال بناء الإقامة والاستمتاع بمشاهدة البحر. فريقنا التجاريسوف يقوم باستقبالكم والإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم وكل الإجراءات اللازمة وما الى ذلك.أو زورو موقعنا: www.residencecosta.com