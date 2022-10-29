خلال لقائه بالمزيو: سعيّد يشدد على دور المحامين في إقامة العدالة ومساهماتهم في تقديم التصورات والحلول

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، الأستاذ حاتم المزيو، لتهنئته على إثر انتخابه مؤخرا عميد الهيئة الوطنية للمحامين.





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وتطرق سعيد، وفق ما أفاد بلاغ صادر عن الرئاسة فجر السبت، إلى المواقف المشرفة للمحامين، واستعرض عديد المحطات التاريخية والمواقف التي اتخذها المحامون والمؤلفات التي وضعوها في المجال القانوني سواء في تونس أو في الخارج.كما توقف رئيس الجمهورية على الدور الموكول للمحامين في إقامة العدالة وفي ترسيخ فكرة القانون، ومساهماتهم في تقديم جملة من التصورات والحلول، فضلا عن دور الهيئة في الحفاظ على استقلالية المهنة والتصدي لكل من يحاول الزيغ بها عن مقاصدها النبيلة.وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن تونس تخوض معركة من أجل الحفاظ على كيانها من أجل إماطة اللثام عن عديد القضايا والملفات التي مازال من يدّعي أنه يسعى لخدمة الشعب مستمرا في الخداع والافتراء وهدفه الوحيد هو التنكيل بالشعب، بل أنه ضد وجود الدولة ولا تعني عنده مؤسساتها شيئا، بل لا وجود في فكره هذا إن كان له فكر لا سيادة الشعب ولا سيادة الدولة.