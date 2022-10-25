المولدي القسومي: موسي كانت تصفق في اجتماعات التجمع وربيع الخراب حرّرها

هاجم الاستاذ و الباحث في علم الإجتماع المولدي القسومي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قائلا أن ما تسميه ربيع الخراب حررها.

وأضاف القسومي " عبير موسي كانت تصفق في اجتماعات التجمع".



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وتابع المولدي القسومي " اليوم عبير موسي تدين الثورة ودماء الشهداء مضيفا " عبير موسي دخلت في خصومات مع الجميع".وكانت عبير موسي، قالت اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت وعدد من أنصار الحزب للعنف وذلك لدى إحياء ذكرى عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر الحالي، مضيفة قولها إنها فكت إضراب الجوع بعد استعمال القوة ضدها.واتهمت موسي، في ندوة صحفية استعرضت خلالها توثيقا مصورا لما وصفته بـ"الاعتداء عليها وعلى أنصار الحزب"، النيابة العمومية بـ"الصمت إزاء الاعتداء المسلط عليها قبل 25 جويلية في البرلمان وبعده".كما انتقدت وزارة الداخلية، واعتبرت أنها "تروج للمغالطات وتخدم أجندة رئيس الجمهورية قيس سعيد"، مستنكرة أيضا "عدم اكتراث" المجتمع المدني بتسليط العنف على حزبها وأنصاره وكذلك الصحافة التي اتهمتها بـ"ترويج أخبار زائفة تتعلق بالأحداث الحاصلة في مسيرة إحياء عيد الجلاء وبدخولها في إضراب جوع احتجاجا على منع الحزب من الاعتصام قرب وزارة الداخلية".وقالت عبير موسي، المعارضة لسياسات الرئيس سعيد، "لقد دخلت في إضراب جوع شفاف في الشارع وتعرضت لوعكة صحية استوجبت نقلي إلى المصحة، في حين تم الترويج لكون هذه الأحداث مسرحية".وأوضحت أن الحزب الدستوري الحر مُنع من تعبئة أنصاره وتنظيم مسيرته، مؤكدة أن حزبها لا يعترف بمسار 25 جويلية وسيتصدى لمحاولات فرض ما أسمته "الربيع العربي2".كما انتقدت موسي جبهة الخلاص الوطني، المعارضة بدورها للرئيس سعيد، وقالت إنها "تضم إرهابيين وتعمل وفق أجندا خارجية لا تخدم مصالح تونس".