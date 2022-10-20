بسبب تواجده في مركز تدليك :4 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ للاعب كرة قدم معروف


Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 - 20:10قراءة: 0 د, 13 ث
      
قضت ليلة أمس هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس،بالحكم ب4 أشهر سجنا في حق لاعب كرة قدم معروف قبض عليه داخل مركز تدليك في وضعية غير سوية وذلك أثر مداهمة أمنية نفذها اعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية والذين القوا القبض على صاحبة مركز التدليك.

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