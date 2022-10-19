مجدي الكرباعي: طفلة تونسية تبلغ 4 سنوات وصلت الى لامبدوزا في مركب حراقة لوحدها


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 12:07قراءة: 0 د, 38 ث
      
كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فتاة تونسية تبلغ من العمر 4 سنوات وصلت الى لامبدوزا بدون اهلها.
وقال الكرباعي ان الصحف الايطالية تحدثت عن الملف.



..

.

وكتب الكرباعي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" الصحف الإيطالية تداول خبر قدوم طفلة ال 4 سنوات من #تونس وحدها يوم الأحد في جزيرة #لامبادوزا .
أنا عندما إتصلت بي العائلة فورا قمت بالتنسيق مع السلط الإيطالية و التونسية و كذلك منظمات من أجل الإحاطة بالطفلة و البارحة تم إعلامي انه تم وضعها في مركز رعاية مختص و إحاطة كاملة بها و أنا في متابعة لوضعيتها و هذا ما كتبته الصحف الإيطالية اليوم .
..
...

أود أن أطمئن عائلتها و أعلمهم اني في متابعة لهذا الموضوع ."




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255019



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 19 أكتوبر 2022 | 23 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:06 17:40 15:12 12:11 06:30 05:04
Babnet
25°
Babnet26°Babnet% 57:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2027°-1930°-2030°-2030°-19
  • Avoirs en devises
    23128,2

  • (18 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,24626 DT        1$ =3,32603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct )   1333,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   