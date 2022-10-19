مجدي الكرباعي: طفلة تونسية تبلغ 4 سنوات وصلت الى لامبدوزا في مركب حراقة لوحدها

كشف النائب السابق مجدي الكرباعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان فتاة تونسية تبلغ من العمر 4 سنوات وصلت الى لامبدوزا بدون اهلها.

وقال الكرباعي ان الصحف الايطالية تحدثت عن الملف.









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وكتب الكرباعي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" الصحف الإيطالية تداول خبر قدوم طفلة ال 4 سنوات من #تونس وحدها يوم الأحد في جزيرة #لامبادوزا .

أنا عندما إتصلت بي العائلة فورا قمت بالتنسيق مع السلط الإيطالية و التونسية و كذلك منظمات من أجل الإحاطة بالطفلة و البارحة تم إعلامي انه تم وضعها في مركز رعاية مختص و إحاطة كاملة بها و أنا في متابعة لوضعيتها و هذا ما كتبته الصحف الإيطالية اليوم .

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أود أن أطمئن عائلتها و أعلمهم اني في متابعة لهذا الموضوع ."





