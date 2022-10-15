عبير موسي تقرّر الدخول في إضراب جوع

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو مباشر نشرته على صفحته الرسمية، أنها قرّرت الدخول في إضراب جوع.





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واعتبرت موسي رئيس الدولة قيس سعيد "خليفةً ودكتاتوراً" لا يهتم لمعاناة شعبه.واعتبرت موسي أنه لا مجال للسكوت على تجويع التونسيين والترفيع المشط في الأسعار وإلهاء التونسيين في مواجهة صعوبات الحياة للاستيلاء على الدولة وفق تعبيرها.ونددت موسي بما وصفته بتعطيل وصول أنصار حزبها في عديد الطرقات من قبل الوحدات الأمنية إلى ساحة الجمهورية المكان المقرر للتجمع وانطلاق المسيرة بتعليمات من وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفق تعبيرها.