احكام بين 5 سنوات سجنا والمؤبد في حق زوجين

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب5 سنوات سجنا في حق زوجة أحد مقاتلي تنظيم داعش الارهابي ،في حين قضت المحكمة بالسجن المؤبد و48 سنة سجنا في حق زوجها الذي يقاتل ضمن التنظيم الارهابي المذكور منذ 2014.







وكشفت الأبحاث ان المتهمة سافرت الى سوريا وتزوجت من احد مقاتلي داعش ثم بعد أن انجبت منه طفلين لقى مصرعه في احدى المعارك فقررت العودة الى تونس،موضحة انها ندمت عما اقترفته.



وقد وجهت لها تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية لتنظيم له علاقة بالجرائم الارهايبة، في حين وجهت لزوجها تهم محاولة قتل شخص،واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف ،والانضمام خارج تراب الجمهورية لتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ، وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية...



