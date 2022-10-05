على قناة التاسعة: مشادة كلامية بين ألفة الحامدي ورياض جراد بسبب علاقة الحامدي بالنهضة

دخلت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي في مشادة كلامية مع الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.

ونشبت ملاسنة بين الحامدي وجراد بعد أن اتهمها بأنها تولت منصب رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية بدعم من حركة النهضة.





ورفضت الحامدي تلك التصريحات مطالبة من جراد ان يبتعد عن الاستفزاز ليرد قائلا " لن انتظر اوامر من عندك ولا توجهي لي باصبعك".







ورفضت الحامدي تلك التصريحات مطالبة من جراد ان يبتعد عن الاستفزاز ليرد قائلا " لن انتظر اوامر من عندك ولا توجهي لي باصبعك".