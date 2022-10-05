على قناة التاسعة: مشادة كلامية بين ألفة الحامدي ورياض جراد بسبب علاقة الحامدي بالنهضة


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 21:46 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دخلت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامدي في مشادة كلامية مع الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.
ونشبت ملاسنة بين الحامدي وجراد بعد أن اتهمها بأنها تولت منصب رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية بدعم من حركة النهضة.

ورفضت الحامدي تلك التصريحات مطالبة من جراد ان يبتعد عن الاستفزاز ليرد قائلا " لن انتظر اوامر من عندك ولا توجهي لي باصبعك".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254294



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 05 أكتوبر 2022 | 9 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
24°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2129°-2228°-2130°-2130°-23
  • Avoirs en devises
    23291,3

  • (5 oct )
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,24279 DT        1$ =3,28385 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 oct )   1548,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   