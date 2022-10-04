رضا الرداوي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحت ابحاث جديدة ضد البشير العكرمي

كشف الاستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي خلال النظر اليوم في ملف القضية امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت خلال الاسبوع الماضي بفتح بحث من اجل تهم تدليس ومسك واستعمل مدلس باستعمال خصائص الوظيف ضد وكيل الجمهورية سابقا البشير العكرمي على خلفية تدليسه لوثائق خاصة بملف الاغتيال حسب قوله.







موضحا انهم كهيئة دفاع يطالبون وزارة الداخلية بالوثيقة الاستخبارتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال.



