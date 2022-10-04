رضا الرداوي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحت ابحاث جديدة ضد البشير العكرمي


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 11:20 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشف الاستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي خلال النظر اليوم في ملف القضية امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت خلال الاسبوع الماضي بفتح بحث من اجل تهم تدليس ومسك واستعمل مدلس باستعمال خصائص الوظيف ضد وكيل الجمهورية سابقا البشير العكرمي على خلفية تدليسه لوثائق خاصة بملف الاغتيال حسب قوله.


موضحا انهم كهيئة دفاع يطالبون وزارة الداخلية بالوثيقة الاستخبارتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254169



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 | 8 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 18:00 15:27 12:15 06:17 04:51
Babnet
28°
 Babnet28° Babnet % 47 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2129°-2229°-2130°-22
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (3 oct )
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct )   1482,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   