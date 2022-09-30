هذا ما قررته محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في حق عميد المحامين الاسبق


Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 - 10:09قراءة: 0 د, 34 ث
      
أجلت اليوم محكمة الاستئناف العسكرية بتونس محاكمة عميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني الى يوم 28 اكتوبر بطلب من هيئة دفاعه الذين طلبوا مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع في الملف المحال من أجله موكلهم والمتعلقة به تهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد وفق ما ورد في نص القضية .


يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت أمس الخميس 29 سبتمبر 2022 السلطات التونسية بإلغاء إدانة عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين الاسبق .
واعتبرت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” انه “لا يجوز اعتبار نقد أفعال السلطات سببًا للملاحقة القضائية” منددة بـ”محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية “.

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