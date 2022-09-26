الشواشي: تونس أصبحت مسخرة في المحافل الدولية

كشف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ، اليوم الإثنين، عن رفعهم لقضية ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء حكومتها، مضيفا ان "تونس أصبحت مسخرة في المحافل الدولية".





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تم فتح تحقيق ضدي بإرادة من وزيرة العدل وبتعليمات من رئيس الدولة

وأقر ضيف اذاعة شمس آف آم خلال حواره في حصة ستوديو شمس، ان حكومة بودن فاشلة وفاقدة للكفاءة وتضر بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في تونس.وشدد التأكيد انه يجب محاسبة الحكومة على الاموال العامة التي تم صرفها في الإستشارة العمومية والإستفتاء .هذا وقال الشواشي ان تونس اليوم في عزلة داخليا وخارجيا، مضيفا ان الدولة التونسية أصبحت محور حديث من طرف مصر والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.وأفاد ان تونس موقعها إستراتيحي وعدم الإستقرار فيها يؤثر على الوضع الإقليمي.وشدد التأكيد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يتنازل على كرسي السلطة وسيبقى مدى الحياة عليه.وقال الشواشي إنه تم فتح تحقيق ضده بإرادة من وزيرة العدل وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.وأفاد ان التهمة تتعلق بجريمة نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة تعكر صفو النظام العام.وأقر ان تصريحاته لا تستحق ان يكون امام قاضي التحقيق، لافتا إلى انه يتم التحقيق معه وفقا للقوانين القديمة وهي ارحم من المرسوم 54.وأفاد ان الغاية من التحقيق معه تكميم أفواه المعارضة والحد من حرية التعبير.وأقر الشواشي ان قضيته قضية رأي عام وهي أول قضية لضرب حرية التعبير في تونس، لانها قضية على خلفية تصريحات صحفية.