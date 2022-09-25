المحرس: الأهالي يحتجون ضد تصريحات الوالي وقرارات المجلس الجهوي الداعية لتركيز مركز تثمين النفايات بالجهة

باب نات - نفذ عدد من المواطنين وممثلي مكونات المجتمع المدني بمعتمدية المحرس، مساء الأحد 25 سبتمبر 2022، وقفة احتجاجية سلمية أمام مفترق الحي الإداري وذلك تجديدا لرفضهم القطعي لمقترح مشروع تثمين النفايات بضيعة زروق وتنديدا بتصريحات والي صفاقس وقرارات المجلس الجهوي الأخيرة.





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وردّد المحتجون شعارات من قبيل " لا للمصب.. نعم للتنمية " و "لا لمصب الموت" و " يد في اليد..المحرس موش مصب" و " لا لمشروع الموت لا لتلوث بحر المحرس.. لا لتلوث غابات المحرس.. لا لتلوث هواء المحرس".هذا وأكد المحتجون أنهم لن يستسلموا في الدفاع عن مستقبل أبنائهم وحقهم في الحياة في بيئة سليمة، كما استنكروا لهذا القرار الذي سيحول حياة متساكني معتمدية المحرس وأحوازها إلى بيئة ملوثة وسينتج عن هذا المشروع العديد من الأمراض للمتساكنين، وخاصة المسنين والأطفال وفق تقديرهم.وطالبوا رئيس الدولة بدفع ما اعتبروه الخطر الذي يتربص بمعتمدية المحرس، كما دعا عدد من المحتجين، والي صفاقس والسلط الجهوية، بالتراجع عن قراره ووجوب التفكير اليوم في منوال تنمية خاص بالجهة يراعي خصوصيتها وذلك لما تتمتع من مقومات طبيعية كموقع استراتيجي مطل على البحر وبوجود مواقع أثرية هامة واحتضانها لعديد التظاهرات الثقافية العالمية والوطنية من ضمنها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية ومهرجان التراث والثقافة وبعيدا عن التفكير السطحي والإصلاحات التي تعتبر في حدّ ذاتها بابا للتدهور البيئي والاقتصادي، على حدّ قولهم.وائل الرميلي