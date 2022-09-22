اليوم النظر في قضية طلب إبطال المجلس الوطني لاتحاد الشغل‎‎


Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 - 12:55 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تواصل الدائرة المدنية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الخميس 22سبتمبر 2022 النظر في القضية المتعلقة بطلب إبطال أشغال المجلس الوطني الداعي الى عقد مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ووفق اذاعة موزاييك, ينتظر تخصيص جلسة اليوم للمرافعات والتي عادة ما يتبعها حجز ملف القضية للتصريح بالحكم لاحقا.




وتجدر الاشارة الى منطلق النظر في القضية كان إثر عريضة دعوى تقدم بها عدد من النقابيين لدى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لطلب ابطال قرارات اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بسوسة في جويلية 2020 والتي دعت الى تنظيم مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي، وقضت الدائرة المدنية في طورها الابتدائي بابطال قرارات المجلس الوطني المنعقد بسوسة ، ليطعن الممثل القانوني للاتحاد في الحكم الابتدائي طالبا نقضه وفي المقابل تمسك أصحاب عريضة الدعوى بتأييده.

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