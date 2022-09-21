غازي الشواشي يمثل امام القضاء على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل


Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 - 19:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يمثل الخميس 22 سبتمبر، أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق للاستماع اليه بخصوص تصريحه حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وذلك اثر شكاية تقدت بها وزيرة العدل على اساس مقتضيات الفصل 23 من المجلة الجزائية.


وعبر التيار الديمقراطي في بيان له عن استنكاره مما وصفها الاساليب المتخلفة المعتمدة من طرف سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين واخماد اصواتهم وفق نص البيان.

تجدر الاشارة الي ان الاستماع لغازي الشواشي يتزامن مع التحقيق مع عدد من قيادات حركة النهضة فيما يعرف بملف التسفير حيث تم الابقاء على راشد الغنوشي والحبيب اللوز وغيرهم في حالة سراح باستثماء القيادي بالحركة علي العريض الذي تم الاحتفاظ به.
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