الجرندي يستقبل سفير سلطنة عمان بتونس، بمناسبة انتهاء مهامّه

استقبل السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 16 سبتمبر 2022، السيد يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس، بمناسبة انتهاء مهامّه ببلادنا.

وقد أشاد السيد الوزير بعُمق الروابط الأخوية التي تجمع بين تونس وسلطنة عُمان، معبّرا عن شكره للسّفير العماني على الجهود التي بذلها من أجل تعزيز علاقات التعاون التونسية العمانية. وأكد، في هذا السياق، على ضرورة العمل على مزيد تطوير واقع وآليات التعاون الثنائي، بما يكفل إرساء شراكة شاملة تضمن الاستفادة المثلى من الإمكانيات والفرص المتاحة في كلا البلدين الشقيقين.







ومن جانبه، نوّه السفير العماني بالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وسلطنة عُمان، معبّرا عن شكره للدّعم الذي لقيه من قبل السّلطات التونسية طيلة فترة عمله ببلادنا. وأكد حرص بلاده على مزيد الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف المجالات وإثراء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، فضلا عن تعزيز حضور الإطارات والكفاءات التونسية العاملة في سلطنة عُمان، وخاصة الأساتذة والمعلمين والإطارات شبه الطبية والقضاة، لما تحظى به هذه الكفاءات من سمعة متميزة ومستوى مرموق.





