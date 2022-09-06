أنس جابر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

تابعت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا تالقها في بطولة امريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بعد ان تمكنت من الفوز على الاسترالية اليا تومليانوفيتش المصنفة 46 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6) لتصعد الى الدور نصف النهائي لاول مرة في مسيرتها الاحترافية.







وستواجه انس جابر في الدور قبل الاخير المتاهلة من المباراة التي ستجمع بين الامريكية كوري غوف المصنفة 12 عالميا والفرنسية كارولينا غارسيا المصنفة 17 عالميا.



كانت انس جابر تغلبت في الدور ثمن النهائي على الروسية فيرونيكا كودارميتوفا المصنفة 18 عالميا 2-صفر وفي الدور الثالث على الامريكية شلبي روجرز المصنفة 31 عالميا 2-1 وفي الدور الثاني على الامريكية اليزابات ماندليك المصنفة 144 عالميا 2-صفروفي الدور الاول على الامريكية ماديسون برينغل المصنفة 66 عالميا 2-صفر.



