سليانة: تضرر هكتارات من أشجار التفاح بالمنطقة السقوية العمومية 1 بالروحية بسبب الجفاف و نقص مياه الري

تضررت العشرات من هكتارات أشجار التفاح بالمنطقة السقوية العمومية 1 بمعتمدية الروحية، حيث جفت الأشجار نتيجة نقص المياه سواء بسبب الجفاف أو نقص مياه الري نظرا لسوء التسيير (قطع التيار الكهربائي على عدد من الآبار بالمنطقة السقوية)، وفق رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة بالروحية محمد الهادي الفراحتي.





وأضاف الفراحتي في تصريح اليوم الثلاثاء ل"وات" بأن مايقارب 60 هكتارا من أشجار التفاح جفت تماما بالمنطقة السقوية 1 بالروحية وهي أول منطقة تم إنشاؤها بالمعتمدية، فضلا عن انعدام الماء بالمنطقة السقوية العمومية أولاد بلال بالروحية التى تبين عدم تواجد الماء بعد إحداثها، مطالبا السلط المعنية بضرورة التدخل والتعويض للمتضررين في أقرب الآجال.من جهته، أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سليانة منصف الهرمي أن المنطقة السقوية 1 بالروحية تمسح حوالي 120 هكتارا وبها بئر عمومية(18 لترا/الثانية) مغلقة منذ أوت 2021، بسبب مديونية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي بلغت حوالي 13 ألف دينار أي أن التيار الكهربائي منقطع منذ ذلك التاريخيشار الى ان جلسة عمل إنعقدت أمس الإثنين بمقر الولاية تحت إشراف والي سليانة وليد العباسي وبحضور كافة الأطراف المتدخلة، خصصت لحلحلة إشكالية المنطقة السقوية 1 بالروحية، وقد إتفقت الهياكل المعنية على عودة التيار الكهربائي إلى المنطقة السقوية 1 بالروحية لمدة أسبوعين وإحداث هيئة تسييرية وقتية بالمنطقة السقوية إلى حين إنعقاد جلسة إنتخابية فضلا عن ️تعهد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإتمام إجراءات الصيانة وربط المنطقة السقوية بالماء في أقرب الآجال