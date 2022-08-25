جبل الجلود :يخرب جسد رب عائلة بالطعنات حتى الموت


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 09:39 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اول أمس، برفع جثة كهل إلى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة كما اذنت لأعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود بفتح بحث في الغرض للقبض على الجاني.


وتفيد تفاصيل القضية أن الضحية وهو رب أسرة فوجئ بشاب يهاجمه بالقرب من منزله بجهة حي الفتح جبل الجلود و ينهال عليه بالطعنات بسكين في كامل جسده ثم لاذ بالفرار .



ووفق ما توفر من معطيات فإن سبب الجريمة كان اثر خلافات بين الضحية والقاتل الذي لا يزال متحصنا بالفرار .


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