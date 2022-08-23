ينشط بين المرسى ومونفلوري : ليلة الاطاحة بأخطر زعيم عصابة اجرامية تخصصت السطو


Publié le Mardi 23 Août 2022 - 11:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكن أعوان فرقة شرطة النجدة اول أمس وأثر قيامهم بدورية ليلية بجهة مونفلوري من القبض على زعيم أخطر عصابة اجرامية تخصصت السطو على المحلات التجارية والسكنية ونهبها.


وكشفت الأبحاث مع المتهم الذي تم ضبطه متلبسا بخلع منزل أنه محل 5 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السطو ،والسرقة بجميع انواعها، كما تبين أنه تم ايقاف كامل أفراد عصابته في وقت سابق ليظل بحالة فرار .

وقد اعترف بالسطو على المنازل بجهتى المرسى ومونفلوري.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251779



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 23 أوت 2022 | 25 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:02 16:05 12:29 05:43 04:10
Babnet
31°
 Babnet32° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2532°-2331°-2333°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    23463,4

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21009 DT        1$ =3,18850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   1058,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   