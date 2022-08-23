ينشط بين المرسى ومونفلوري : ليلة الاطاحة بأخطر زعيم عصابة اجرامية تخصصت السطو

تمكن أعوان فرقة شرطة النجدة اول أمس وأثر قيامهم بدورية ليلية بجهة مونفلوري من القبض على زعيم أخطر عصابة اجرامية تخصصت السطو على المحلات التجارية والسكنية ونهبها.





وكشفت الأبحاث مع المتهم الذي تم ضبطه متلبسا بخلع منزل أنه محل 5 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل السطو ،والسرقة بجميع انواعها، كما تبين أنه تم ايقاف كامل أفراد عصابته في وقت سابق ليظل بحالة فرار .وقد اعترف بالسطو على المنازل بجهتى المرسى ومونفلوري.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.