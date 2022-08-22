مدير مهرجان قرطاج يلمّح الي وقوف لطيفة العرفاوي وراء شن "حملة مغرضة" ضد شيرين ومهرجان قرطاج


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 15:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
لمّح الاثنين 22 اوت، مدير مهرجان قرطاج كمال الفرجاني الي وقوف الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي وراء شنّ حملة مغرضة ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب وهذه الدورة من مهرجان قرطاج عن طريق صحفيين تابعين لها وفق تعبيره.


واشار الفرجاني الي ان وقوف لطيفة العرفاوي وراء هذه الحملة يأتي بسبب عدم برمجتها في هذه الدورة من المهرجان وقال " هناك حملة مغرضة بدأت بنشر اخبار كاذبة حول عدم حضور شيرين للغناء في حفل الاختتام".

وتابع قائلا " على حسب اعتقادي هناك فنانة لم تتم برمجتها في هذه الدورة حاولت عبر صحفيين تابعين لها تشويه الدورة 56 من مهرجان قرطاج وهي فنانة تم برمجتها في 2019 ولم ينجح حفلها حيث بلغ عدد التذاكر المقتطعة لحفلها 522 ".


وفي سياق ٱخر نفى كمال الفرجاني ما يروج حول المبلغ الذي تقاضته شيرين بمناسبة احيائها حفل الاختتام مشيرا الي انها تقاضت نصف الاجر الذي تتقاضاه عادة في المهرجانات.


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