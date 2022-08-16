المحكمة العسكرية تقضي بسجن الصحفي صالح عطية ثلاثة أشهر

قضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء بالسجن مدة 3 أشهر في حق الصحفي صالح عطية بخصوص تصريح إعلامي كان أدلى به الى قناة "الجزيرة القطرية" حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلبا تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد الشغل، ورأت فيه المحكمة نشرا لأخبار زائفة مع تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصدر حول ما أدلى به من معطيات.



