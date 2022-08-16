أريانة ينهال على والدته بالطعنات على مستوى صدرها ورقبتها

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تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني باريانة الشمالية من ايقاف شاب انهال على والدته بالطعنات على مستوى رقبتها وصدرها.وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على اثر ورود معلومات لدى منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية من قبل قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى مفادها قبول إمرأة في حالة صحية خطرة ومتعرضة الى 4 طعنات على مستوى الصدر والرقبة.فتنقلت الوحدات الأمنية التابعة لمركز الاستمرار بالمنطقة المذكورة إلى المستشفى وبمعاينة الضحية بعد التنسيق مع الطبيب المباشر لحالتها وبالتحري مع أحد أبنائها تأكد تعرضها الى محاولة القتل من قبل ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وحامل لبطاقة إعاقة ذهنية، كما تبين أن له سابقة متمثلة في الاعتداء على شخص بالعاصمة بواسطة معول "بالة" بصفة مجانية وأنه يشكل خطرا على نفسه ومن حوله، إضافة الى إقدامه على الهروب من مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية صبيحة يوم 13 أوت 2022.بإجراء التحريات الميدانية أمكن القبض على الجاني في ظرف زمني وجيز الذي اتخذ أحد البنايات المهجورة بجهة برج الوزير أريانة الشمالية مخبئا له.بمراجعة ممثل النيابة العمومية بأريانة أذن بالاحتفاظ بذي الشبهة من أجل "محاولة القتل العمد" ومواصلة الأبحاث على صعيد"