القاضي عفيف الجعيدي: 'لأول مرّة في تاريخ تونس الدولة ترفض تطبيق قرار قضائي'

قال القاضي عفيف الجعيدي، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، إنه "لأول مرّة في تاريخ تونس الدولة ترفض تطبيق قرار قضائي".وتساءل القاضي الجعيدي خلال استضافته في اذاعة شمس، "هل نحن في دولة القانون والمؤسسات أو في دولة الأمر الواقع؟".وتابع القاضي عفيف الجعيدي "لا نخاف على زملائنا ولا على القضاء لكننا نخاف على مفهوم الدولة" وفق تعبيره.