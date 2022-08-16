بن عروس: عاملات نظافة يتعرضن لمعاملة قاسية في منزل الوالي عز الدين شلبي

..





كشف النائب في البرلمان المنحل ياسين العياري عن مظلمة تعرضت لها عاملات نظافة يعملن في مقر ولاية بن عروس, أمر الوالي عز الدين شلبي بنقلتهم إلى منزله أين تعرضن لظروف صعبة و ظروف قاسية سواء من الوالي عز الدين شلبي و حتى من شقيقته ."قصة واقعية في يوم عيد المرأة التونسية ..ثلاثة عاملات نظافة يخدموا عندهم عشرة سنين في مقر ولاية بن عروس .. المهمة متاعهم نظافة مقر الولاية ...يجي الشلولخ الوالي الجديد متاع الجمهورية الجديدة يقرر باش يهزهم ينظفولو داره الوظيفية ..مساكن يمشيو .. يقلك دار خير من مقر ولاية .. اقل مساحة و اقل تعب ..يمشيو يلقاو اخت الشلولخ تتعورف عليهم .. و تخدمهم كل يوم 12 ساعة من السبعة متاع الصباح حتى السبعة متاع الليل ..و ساعات كي الشلولخ يبدا عندو ضيوف باش يسهروا يقعدوا يخدموا لنصف الليل ..هذا الكل بالطبيعة مع الذل و تسميع الكلام ..كيف النساء تعبوا .. ما عادش ينجموا ... احتجوا ... عملولهم استجواب و هزوا نقلوهم ينظفوا في مستشفى الحروق البليغة ... شماتة معناها ...النساء مساكن بالقهرة مشاو عملوا عريضة لوزير الداخلية فماش ما يرجعلهم حقهم ...انا نقول نرمالمون حسب ما نعرف منهجية النظام الحالي باش يطردوهم من اجل التطاول على الذات الشلولوخية ..انتهت القصة تنجموا تكملوا تحتفلوا بعيد المرأة"