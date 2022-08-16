الدورة 37 للمهرجان الوطني للمرقوم بوذرف


Publié le Mardi 16 Août 2022 - 14:48قراءة: 0 د, 18 ث
      
تنطلق غدا الأربعاء 17 اوت الدورة 37 للمهرجان الوطني للمرقوم بوذرف و الذي سيشهد عروضا فنية متنوعة و ندوات علمية و معرضا تجاريا اضافة الى عروض مسرحية و تنشيطا لشوارع المدينة .. و قد عملت هيئة المهرجان على حسن الاعداد لتكون التظاهرة في مستوى انتظارات المواطنين ،، يذكر ان وذرف تشتهر بصناعة المرقوم الذي له شهرة وطنية و دولية.


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