عماد بن حليمة: ' الرئيس تعرّض للمغالطة فيما يتعلق بملف إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.'

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'والي بن عروس ستخلفه امرأة'

أكد المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمة اليوم الإثنين 08 أوت 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرّض للمغالطة فيما يتعلق بملف إعفاء 57 قاضيا من مهامهم.ودعا بن حليمة رئيس الدولة إلى إصلاح الخطأ بدل التمادي فيه، مؤكدا أنه على يقين من أن رئيس الدولة قد تأكد من مغالطته.وقال بن حليمة خلال حضوره في برنامج ستوديو شمس على اذاعة شمس، إن لديه مؤشرات تفيد بأن قيس سعيد غاضب من عدم التدقيق الجيد في ملفات القضاة المعفيين، منتقدا بشدة المرسوم 35.واعتبر المتحدث أن الرئيس 'غلطوه' وهو اليوم في ورطة، مشيرا إلى عد إعلان رئيس الجمهورية عن عفو عن المساجين بمناسبة عيد الجمهورية وعد لقائه وزيرة العدل منذ مدة.وصرح أنه من المستحيل الحديث عن قضاء مستقل وشجاع في ظل المرسوم 35، وبين أن القضاة غير المعفيين اليوم يباشرون مهاهم تحت الترهيب.وكشف بن حليمة، أن والي بن عروس عز الدين شلبي لن يواصل مهامه على رأس الولاية.وقال بن حليمة إن امرأة ستخلف عز الدين شلبي على رأس ولاية بن عروس.ورفض المتحدث الإفصاح عن هوية هذه المرأة.