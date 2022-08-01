قال المسرحي لمين النهدي في تصريح لقناة حنبعل أن عرضه " نموت عليك" كان وسط حضور جماهيري غفير.
واوضح أن الذين غادروا المسرحية قبل انتهائها هم المسنون وليس للجميع.
وتابع لمين النهدي " الجمهور تعب ياخي روح" لترد الإعلامية هالة الذوادي " هل اقنعك جوابك".
يذكر أن المخرج منصف ذويب والفنان المسرحي لمين النهدي أعلنا، في بلاغ مشترك مساء امس الأحد 31 جويلية 2022، إلغاء كافة العروض الصيفية المبرمجة لمسرحية ''نموت عليك''.
وجاء في البلاغ، أنه تم اتخاذ ها القرار ''نظرا للأجواء المشحونة بالكراهية التي تسبب فيها تعاطي صحفي غير حرفي لعرض مسرحية نموت عليك على مسرح قرطاج ليلة 29 جويلية وما ترتب عنه من حملة واسعة النطاق وسريعة الانتشار ومن سحل لاصحاب العمل على شبكات التواصل الاجتماعي وبعد أن حصلت لدينا قناعة بان الحملة تتخطى موضوع مسرحية لم تعجب البعض''.
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وأضاف البلاغ، ''نظرا للتشويش الحاصل من جراء هته الحملة غير البريئة والذي يمكن أن يؤثر سلبا على اقبال الجمهور على المسرحية ويسبب خسائر مالية للمهرجانات التي ادرجت العمل ضمن برنامجها الصيفي قررنا الغاء العروض المبرمجة خلال الصائفة حتي يتسنى لنا الوقوف على حقيقة ما حصل''.
واوضح أن الذين غادروا المسرحية قبل انتهائها هم المسنون وليس للجميع.
وتابع لمين النهدي " الجمهور تعب ياخي روح" لترد الإعلامية هالة الذوادي " هل اقنعك جوابك".
يذكر أن المخرج منصف ذويب والفنان المسرحي لمين النهدي أعلنا، في بلاغ مشترك مساء امس الأحد 31 جويلية 2022، إلغاء كافة العروض الصيفية المبرمجة لمسرحية ''نموت عليك''.
وجاء في البلاغ، أنه تم اتخاذ ها القرار ''نظرا للأجواء المشحونة بالكراهية التي تسبب فيها تعاطي صحفي غير حرفي لعرض مسرحية نموت عليك على مسرح قرطاج ليلة 29 جويلية وما ترتب عنه من حملة واسعة النطاق وسريعة الانتشار ومن سحل لاصحاب العمل على شبكات التواصل الاجتماعي وبعد أن حصلت لدينا قناعة بان الحملة تتخطى موضوع مسرحية لم تعجب البعض''.
اقرأ أيضا: "نموت عليك" للأمين النهدي: غاب الإضحاك فغادرت المسرح أعداد كبرى من الجمهور
وأضاف البلاغ، ''نظرا للتشويش الحاصل من جراء هته الحملة غير البريئة والذي يمكن أن يؤثر سلبا على اقبال الجمهور على المسرحية ويسبب خسائر مالية للمهرجانات التي ادرجت العمل ضمن برنامجها الصيفي قررنا الغاء العروض المبرمجة خلال الصائفة حتي يتسنى لنا الوقوف على حقيقة ما حصل''.
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