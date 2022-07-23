بوعسكر:هيئة الانتخابات حريصة على تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية


Publié le Samedi 23 Juillet 2022 - 07:22 قراءة: 0 د, 32 ث
      
استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الجمعة 22 جويلية 2022 رفقة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي المنصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة بعثة ملاحظي مركز كارتر لاستفتاء 25 جويلية.


وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل المتعلقة بسير الاستعدادات للاستفتاء وسبل تسهيل مهمة بعثة مركز كارتر.

وأكد بوعسكر ترحيب الهيئة بكل الملاحظين المحليين والدوليين مؤكدا أن تقاريرهم النهائية تمثل بموضوعيتها وحياديتها وبما تتضمنه من ملاحظات رافدا مهما يمكن الهيئة من تعديل أية نفائص في مسار الاستفتاء او بقية الاستحقاقات الانتخابية.


كما أكد حرص مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المحافظة على استقلاليتها وعلى تنظيم الاستفتاء وفقا للمعايير الدولية المكرسة لمبادئ الاستقلالية والشفافية والحياد.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 250244

Raisonnable  (Tunisia)  |Samedi 23 Juillet 2022 à 08h 14m |           
أكثر ما يميز عصابة المنقلب، الكذب برقعة صحيحة و وقاحة لم نعيدها في كل الدكتاتوريات الا عند النازيين تقول مقريهم قوبليز . الجرندى من صحة رقعتوا مشى للمؤتمر في مالابوا مخصصة لمقاومة الانقلابا على الحكومات المنتخبة بالدستور او بالعسكري. و هذا بوعسكر وجودو أصل مخالف لابسط المعايير الدولية في استفتاء لا قيمة فيه لنسبة المشاركة و لا عدد المسوطين بنعم إضافة إلى تغيير فصول دستور في وقت انتهى فيه كل شيء



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