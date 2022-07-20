اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 18:49قراءة: 0 د, 29 ث
      
احضر اليوم أعوان فرقة الحرس الوطني بالعوينة مدير عام الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بڨفصة الى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل آفتعال وثيقة والتدليس .


وباحالة الملف على قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم.



يذكر أن النيابة العمومية أذنت يوم الاثنين لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة بالاحتفاظ بمدير عام شركة شركة نقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس لملفات وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه وشبهات فساد مالي في صفقات شراءات قطع غيار لفائدة الشركة.

Commentaires


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Fathi  (Austria)  |Mercredi 20 Juillet 2022 à 19h 07m |           
Le mettre en prison est une catastrophe pour lui et son entreprise.....pourquoi ne pas le laisser en etat de liberte surtout que nos prisons bondent en detenus....les decisions du ministre de la justice apres la visite du camp de concentration de mornaguia est un exemple....la prison de Gafsa compte 700 detenus pour 270 places selon l gtt -utica- ltdh-ordre des avocats .... en europe au lieu du prison ce sont des amendes qui sont
appliquees....et l état est gagnant partout.....nous on veut revenir aux chatiments corporels.....selon article 5 de la constitution proposee par le....dictateur....



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