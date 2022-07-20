اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية

احضر اليوم أعوان فرقة الحرس الوطني بالعوينة مدير عام الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية بڨفصة الى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل آفتعال وثيقة والتدليس .وباحالة الملف على قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم.يذكر أن النيابة العمومية أذنت يوم الاثنين لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة بالاحتفاظ بمدير عام شركة شركة نقل المواد المنجمية التابعة لشركة فسفاط قفصة وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس لملفات وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه وشبهات فساد مالي في صفقات شراءات قطع غيار لفائدة الشركة.