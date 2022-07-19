بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية


Publié le Mardi 19 Juillet 2022 - 12:25قراءة: 0 د, 18 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وذلك في قضية رفعت عليه من أجل تهم الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك.


هذا وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العروي فيما يعرف بملف قضية انستالينغو لتصبح بذلك في حقه بطاقتي إيداع بالسجن .


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