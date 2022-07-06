المحرس: البحر يلفظ جثتين متحللتين


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 19:20قراءة: 0 د, 27 ث
      
باب نات - أفاد مصدر امني مطلع، أمس الثلاثاء 05 جويلية 2022، أن سواحل معتمدية المحرس، شهدت انتشال جثتين متحللتين من المهاجرين غير النظاميين.


هذا وقد تم نقل الجثتين المنتشلتين والمتحللتين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بواسطة سيارة نقل الأموات التابعة لبلدية المحرس قصد وضعها على ذمة الطب الشرعي ومحاولة تحديد هويات أصحابها.

وحسب ذات المصدر، فإنه يُرجح أن تكون هذه الجثث لمفقودين في حادثة غرق مركب انطلقوا في رحلة هجرة سرية من ليبيا باتجاه السواحل الايطالية غير أن المركب غرق بمن فيه مما أدى إلى خروج جثث غرقى على سواحل صفاقس.

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