4 سنوات سجنا لمجاز اتهم بالتخطيط لتفجير نفسه وسط دورية أمنية


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 11:31قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بسجن مجاز متخرج من إحدى الجامعات لمدة 4 سنوات سجنا وذلك على خلفية اتهامه بالتخطيط لتفجير نفسه وسط دورية أمنية بالعاصمة .


واعترف المتهم بما نسب إليه موضحا أن المضايقات الأمنية التى كان يتعرض لها من قبل أعوان الأمن بسبب إطلاقه اللحيه جعلته يفكر في تلك العملية مبينا أنه تاب وندم عما كان سيقترفه.

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