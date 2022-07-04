والي صفاقس: رصدت 50 ألف دينار للاهتمام بالبيئة بالقرية السياحية الشفار وبمدينة المحرس


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 17:16قراءة: 0 د, 58 ث
      
باب نات - أفاد والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، في تصريح اعلامي، أنه بعد الزيارة الميدانية التي قام بها رفقة رئيس بلدية المحرس محمد شنيور ومعتمد المحرس فؤاد حفوز ورئيس جمعية صيانة قرية الشفار سالم العجمي، صباح الاثنين 4 جويلية 2022، لمدخل القرية السياحية الشفار، أنه سيتم رصد 50 ألف دينار للاهتمام بالبيئة بالقرية السياحية الشفار وبمدينة المحرس.


وقد زار والي صفاقس، بالمناسبة، منطقة نقطة للاطلاع على وضعية المحلات المخالفة والمقاومة بحرم الارتفاقات للملك العمومي للطرقات والاستماع للمشاكل التي تعيق تقدم الأشغال.




هذا وقد انعقدت بمقر بلدية المحرس جلسة عمل أشرف عليها كل من والي صفاقس ورئيس بلدية المحرس محمد شنيور وحضرها معتمد المحرس فؤاد حفوز ورئيس جمعية صيانة قرية الشفار سالم العجمي، وتم خلالها الاتفاق على توسيع المدخل في المستوى الطريق الوطنية رقم 1 بحولي 4 أمتار من اليمين واليسار وإزالة الحواشي المركزة في اتجاه قرية الشفار.
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كما تم الآتفاق على برمجة حملة نظافة استثنائية، بداية من يوم الثلاثاء 05 جويلية إلى غاية يوم الجمعة 08 جويلية، والتي ستشارك فيها كل من بلدية صفاقس وبلدية المحرس والخواص وجمعية صيانة قرية الشفار المصيفية لتنظيف كامل قرية الشفار مع غراسة الازهار وتعشيب فضاء الصالون ودهن حواشي الطرقات مع صيانة التنوير العمومي.

وائل الرميلي

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249267

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 19h 18m |           
" رصدت 50 ألف دينار للاهتمام بالبيئة بالقرية السياحية"
هل رصدها من ماله الخاص
أم يعتبر أموال الدولة ملكه الخاص يتصرف فيها كما يشتهي



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