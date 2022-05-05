نقابة قوات الأمن الداخلي: تحقيقات حريق ميناء صفاقس بدأت تكشف عن خيوط الشبكة في عمليات الحرائق في تونس

قال الأمين العام المساعد للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي ورئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة معز الدبابي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على الفيسبوك إن المركب التي احترقت في ميناء صفاقس محجوزة على ذمة الديوانة والحرس البحري في قضية تهريب دخان.وأكد أن رئيس الميناء أعطى تعليماته بإغراق السفينة نهائيا لاستحالة عملية الإطفاء في ظل وجود رياح قوية لافتات الى أن التحقيقات بدأت تكشف عن خيوط الشبكة في عملية الحرائق المتواترة.يذكر أنه اندلع مساء اليوم الخميس بميناء الصيد البحري بصفاقس حريق بمركب صيد تمكّنت الحماية المدنية من إخماده دون أن يسفر عن أضرار بشرية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو.وقال شلاقو، في تصريح اعلامي، "إن هذا الحريق هو الثالث من نوعه في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجل مساء أمس الأربعاء حريقين بمركبين آخرين تمت السيطرة عليهما".وأضاف أن الوحدات التابعة لديوان الحماية المدنية عملت على إخماد النيران بعد أن تم إبعاد المراكب المحاذية للمركب المشتعل، ثم اضطرت إلى إغراقه.