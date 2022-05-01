رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع نظيريه الجزائري والمصري

جرت، اليوم الأحد 1 أفريل 2022، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.كما تم التأكيد وفق بلاغ لقصر قرطاج على متانة العلاقات المتميزة القائمة بين تونس ومصر وعلى الحرص المشترك على مواصلة توطيدها وتنويعها.كما جرت، اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية وعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.كما تطرق الرئيسان، خلال هذه المكالمة، إلى سير علاقات الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين، وتبادلا الآراء حول جملة من المستجدات الإقليمية والعربية والدولية.