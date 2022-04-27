رئيس الجمهورية يشرف على مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 بقصر قرطاج، على مأدبة إفطار بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها.