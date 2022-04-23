علبة سجائر ال Malboro للرئيس قيس سعيد خلال مأدبة الافطار بقصر قرطاج تثير جدلا واسعا

أثارت مساء الجمعة 22 أفريل، علبة سجائر رئيس الجمهورية قيس سعيد الموضوعة أمامه وفوق طاولته خلال مأدبة الافطار التي انتظمت بقصر قرطاج جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك.وقد ظهرت علبة السجائر أمام الرئيس في صورة نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وعلق عديد النشطاء بالقول ان الرئيس تخلص من السجائر التونسية التي تعود تدخينها قبل فوزه بالرئاسة وغيرها بالسجائر الامريكية فيما قال البعض ساخرا "لك الله يا كريستال".وفي هذا السياق نشر الدكتور ذاكر لهيذب تدوينة اكتفى بالقول فيها " علاش باكو المالبورو عالطاولة؟؟؟.فيما استغرب ٱخرون التعليقات على الصورة والجدل العقيم والتافه حسب وصفهم، حول نوعية السجائر وتساءلوا بالقول "ياخي رئيس جمهورية تحبوه يتكيف كريستال !!؟".وكان رئيس الجمهورية أشرف مساء أمس على مأدبة إفطار بحضور سفراء الدول العربية والاسلامية الشقيقة ورؤساء مكاتب المنظمات العربية والإسلامية المعتمدين بتونس.