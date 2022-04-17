مشاركة تونس في اجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

تنعقد اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022.ويشارك في هذه الاجتماعات حضوريا كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، محافظ الجمهورية التونسية بالبنك العالمي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي، محافظ الجمهورية التونسية بصندوق النقد الدولي، مروان العباسي والسيدة سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية عبر الية التواصل عن بعد.وستكون لوزير الإقتصاد والتخطيط بهذه المناسبة، اجتماعات ولقاءات مع كبار مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على غرار صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك العالمي (BM) والبنك الافريقي للتنمية (BAD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، فضلا عن ترأسه ندوة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، تنظمها غرفة التجارة الأمريكية على هامش أشغال الاجتماعات.وسيشارك الوفد التونسي في عدد من الندوات والورشات التي ستتطرق الى مواضيع في علاقة بآخر المستجدات في العالم من ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان العالم لاسيما البلدان النامية والفقيرة وذلك بما أفرزته من إشكاليات كبرى وصعوبات خاصة على مستوى الطاقة والأمن الغذائي.كما ستوفر هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة لوزيري، الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج الحكومة الإصلاحي الرامي إلى الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية فضلا عن اتاحتها الفرصة لحشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي حتى تتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي مستدام وناجع.