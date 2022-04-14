فاطة المسدي: هناك نائبين في برلمان 2014- 2019 ورجل أعمال تزوجوا عرفيا

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قالت الخميس 14 أفريل، النائبة السابقة فاطمة المسدي ان المسلسلات التونسية تعرضت لعديد القضايا والمسائل المثيرة للجدل على غرار مسلسل براءة الذي تعرض لما يعرف الزواج العرفي.واعتبرت المسدي انه ليس هناك زواج عرفي في تونس وانما هناك زواج على غير الصيغ القانونية وعلاقات جنسية خارج اطار الزواج وفق تعبيرها.وأفادت المسدي بأن هناك نائبين في برلمان 2014 -2019 كانا متزوجان عرفيا رافضة الكشف عن أسمائهما وان هناك رجل أعمال أيضا من جهة صفاقس تزوج أيضا خارج الصيغ القانونية.