الأسهم الأوروبية تتهاوى مع تراجع أسهم التكنولوجيا

بلاغ صحفي - تراجعت الأسهم الأوروبية بأكبر قدر في نحو شهر حيث أثرت الزيادة المتجددة في عائدات السندات على معنويات المستثمرين، حيث كانت أسهم التكنولوجيا من بين أكبر المتخلفين.
أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 على انخفاض بنسبة 1.5٪ في أكبر انخفاض له منذ 10 مارس. انضمت أسهم السفر والترفيه والمستهلكين إلى التكنولوجيا في تسجيل أكبر إيرادات يومية.
تعرف الأسهم أيضًا باسم الحصص، وتمنحك ملكية جزئية لشركات راسخة وسليمة ماليًا. للأسهم شعبية بسبب كمية المعلومات المتاحة من قبل الشركات نفسها ومنافذ الأخبار، مما يسمح للمتداولين بالعثور على الفرص وتجنب المخاطر.
يمكنك تداول الأسهم كعقود مقابل الفروقات على منصات تداول سهلة مملوكة فكريًا وغير مملوكة فكريًا لإيزي ماركتس وتطبيق إيزي ماركتس.
مخاوف من حدوث انكماش اقتصاد
وأثارت تعليقات أدلى بها محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لايل برينارد يوم الثلاثاء تشير إلى أن البنك المركزي قد يخفض ميزانيته العمومية بشكل أسرع من المتوقع المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي مما غذى عمليات البيع في سوق السندات. وقال باتريك هاركرسايد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا يوم الأربعاء إن التضخم "مرتفع للغاية" وإن الزيادات المطردة في أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية يجب أن يساعدا في تقليل ضغوط الأسعار على مدى السنوات القليلة المقبلة.
انخفض مؤشر ناسداك 100 الأمريكي بنسبة 2.4٪ اليوم ، ليصل إجمالي الانخفاضات في يومين فقط إلى أكثر من 4.5٪. تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط خاصة من ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تعني خصما أكبر للقيمة الحالية للأرباح المستقبلية لما يسمى بقطاعات النمو.
و تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية في أبريل مع ارتفاع عائدات السندات
وتمكنت الأسهم الأوروبية من تحقيق مكاسب في الجلسات الثلاث الماضية مع جذب المتداولين لانخفاض التقييمات، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ارتفاع التضخم والمخاوف من وتيرة التشديد النقدي الأسرع من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال يواكيم كليمنت، رئيس الاستراتيجية والمحاسبة والاستدامة في ليبروم كابيتال: "السوق الآن تسعر المزيد من رفع أسعار الفائدة، ومعها احتمال أكبر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في رد فعله وسيؤدي إلى ركود في عام 2023". "نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ سياسيا واضحا من خلال كونه متشددا للغاية ، لكن من السابق لأوانه أن يصبح هبوطها صريحا في أسواق الأسهم".
و لتسهيل طريقة لتداول الأسهم للمبتدئين ، تقدم إيزي ماركتس أسهما متعددة في مختلف المجالات بما في ذلك السيارات والتكنولوجيا والبنوك والاتصالات ومستحضرات التجميل والملابس والصيدلة والضيافة. يختلف كل مجال وشركة ويتحرك بطريقة مختلفة. تأكد من أن لديك معرفة بالشركة ومجالها قبل التداول.
و يتيح لك هذا النوع من المنتجات المشتقة أن تستغل الأدوات وظروف التداول، كوقف الخسارة وأخذ الربح المضمونين على منصة إيزي ماركتس وتطبيقها، و الرافعة الماليّة والحماية من الرصيد السالب عند التداول.
إيزي ماركتس هي أحد الوسطاء القلائل الذين يقدمون تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم بدون أي انزلاق، على منصتها وتطبيقتها المملوكين فكريًا
الأسهم الأوروبية الفاخرة من بين الاسوأ أداء
وسينصب التركيز اليوم على محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس، المقرر عقده في وقت لاحق يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن تفاصيل الخطط المحتملة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السياسة أعلى تضخم في أربعة عقود.
كانت الأسهم الأوروبية الفاخرة من بين أسوأ الأسهم أداء في المنطقة يوم الأربعاء ، مع تراجع Kering SA و LVMH ، بعد أن أثارت التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي ، مما أدى إلى عمليات بيع في الأسهم باهظة الثمن.
ومن بين المحركين الأفراد، ارتفعت أسهم إمبريال براندز بي إل سي بعد أن توقعت زيادة طفيفة في الأرباح هذا العام، في حين قفزت أسهم شركة كريس هانسن القابضة إيه / إس حيث أعلنت الشركة المصنعة للمكونات الغذائية عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للنمو للعام بأكمله.
العقود مقابل الفروقات للأسهم، تسمح لك بالمضاربة على سعر السوق وشراء و/أو بيع الأسهم الأساسية للشركة التي تختارها، دون الحاجة إلى امتلاك المنتج المادي. ترتفع وتنخفض قيمة الأسهم بحسب قيمة الشركة التي توفر الأساس للمضاربة في سوق الأوراق المالية. الطريقة التقليدية للاستثمار في أسواق الأسهم، بخلاف العقود مقابل الفروقات، تتضمن شراء أسهم في شركة في البورصة وامتلاك الأصل الأساسي.
هناك أيضًا العديد من شروط التداول القوية المتاحة لك عند تداول العقود مقابل الفروقات، والتي لا تكون متوفرة عند تداول الأسهم في البورصة. يمكن لشروط التداول هذه حمايتك من التقلبات المؤقتة والخسائر الجامحة. على سبيل المثال وقف الخسارة وأغلاق تداولك بسعر محدد مسبقًا لحماية حسابك. جني الربح يفعل الشيء نفسه ولكنه بدلًا من ذلك يغلق التداول بشكل إيجابي لتجنب حدوث انعكاس مفاجئ في السعر. يرجى ملاحظة أن حدود وقف الخسارة وأخذ الربح غير مضمونة إلا على منصات تداول إيزي ماركتس وتطبيقها.
منصة إيزي ماركتس التداولية على الانترنت تقدم كذلك عدم الانزلاق. الانزلاق هو تفاوت بين السعر المطلوب وسعر التنفيذ. إيزي ماركتس هي واحدة من الوسطاء القلائل الذين يضمنون عدم حدوث انزلاق على الأسهم، مما يمنحك شفافية الأسعار في كل الأوقات، على المنصة المملوكة فكريًا.
ح.د
أغلق مؤشر Stoxx Europe 600 على انخفاض بنسبة 1.5٪ في أكبر انخفاض له منذ 10 مارس. انضمت أسهم السفر والترفيه والمستهلكين إلى التكنولوجيا في تسجيل أكبر إيرادات يومية.
تعرف الأسهم أيضًا باسم الحصص، وتمنحك ملكية جزئية لشركات راسخة وسليمة ماليًا. للأسهم شعبية بسبب كمية المعلومات المتاحة من قبل الشركات نفسها ومنافذ الأخبار، مما يسمح للمتداولين بالعثور على الفرص وتجنب المخاطر.
يمكنك تداول الأسهم كعقود مقابل الفروقات على منصات تداول سهلة مملوكة فكريًا وغير مملوكة فكريًا لإيزي ماركتس وتطبيق إيزي ماركتس.
مخاوف من حدوث انكماش اقتصاد
وأثارت تعليقات أدلى بها محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لايل برينارد يوم الثلاثاء تشير إلى أن البنك المركزي قد يخفض ميزانيته العمومية بشكل أسرع من المتوقع المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي مما غذى عمليات البيع في سوق السندات. وقال باتريك هاركرسايد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا يوم الأربعاء إن التضخم "مرتفع للغاية" وإن الزيادات المطردة في أسعار الفائدة وخفض الميزانية العمومية يجب أن يساعدا في تقليل ضغوط الأسعار على مدى السنوات القليلة المقبلة.
انخفض مؤشر ناسداك 100 الأمريكي بنسبة 2.4٪ اليوم ، ليصل إجمالي الانخفاضات في يومين فقط إلى أكثر من 4.5٪. تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط خاصة من ارتفاع أسعار الفائدة لأنها تعني خصما أكبر للقيمة الحالية للأرباح المستقبلية لما يسمى بقطاعات النمو.
و تراجعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية في أبريل مع ارتفاع عائدات السندات
وتمكنت الأسهم الأوروبية من تحقيق مكاسب في الجلسات الثلاث الماضية مع جذب المتداولين لانخفاض التقييمات، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن ارتفاع التضخم والمخاوف من وتيرة التشديد النقدي الأسرع من المتوقع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال يواكيم كليمنت، رئيس الاستراتيجية والمحاسبة والاستدامة في ليبروم كابيتال: "السوق الآن تسعر المزيد من رفع أسعار الفائدة، ومعها احتمال أكبر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغ في رد فعله وسيؤدي إلى ركود في عام 2023". "نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ سياسيا واضحا من خلال كونه متشددا للغاية ، لكن من السابق لأوانه أن يصبح هبوطها صريحا في أسواق الأسهم".
و لتسهيل طريقة لتداول الأسهم للمبتدئين ، تقدم إيزي ماركتس أسهما متعددة في مختلف المجالات بما في ذلك السيارات والتكنولوجيا والبنوك والاتصالات ومستحضرات التجميل والملابس والصيدلة والضيافة. يختلف كل مجال وشركة ويتحرك بطريقة مختلفة. تأكد من أن لديك معرفة بالشركة ومجالها قبل التداول.
و يتيح لك هذا النوع من المنتجات المشتقة أن تستغل الأدوات وظروف التداول، كوقف الخسارة وأخذ الربح المضمونين على منصة إيزي ماركتس وتطبيقها، و الرافعة الماليّة والحماية من الرصيد السالب عند التداول.
إيزي ماركتس هي أحد الوسطاء القلائل الذين يقدمون تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم بدون أي انزلاق، على منصتها وتطبيقتها المملوكين فكريًا
الأسهم الأوروبية الفاخرة من بين الاسوأ أداء
وسينصب التركيز اليوم على محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس، المقرر عقده في وقت لاحق يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكشف النقاب عن تفاصيل الخطط المحتملة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السياسة أعلى تضخم في أربعة عقود.
كانت الأسهم الأوروبية الفاخرة من بين أسوأ الأسهم أداء في المنطقة يوم الأربعاء ، مع تراجع Kering SA و LVMH ، بعد أن أثارت التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي ، مما أدى إلى عمليات بيع في الأسهم باهظة الثمن.
ومن بين المحركين الأفراد، ارتفعت أسهم إمبريال براندز بي إل سي بعد أن توقعت زيادة طفيفة في الأرباح هذا العام، في حين قفزت أسهم شركة كريس هانسن القابضة إيه / إس حيث أعلنت الشركة المصنعة للمكونات الغذائية عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعاتها للنمو للعام بأكمله.
العقود مقابل الفروقات للأسهم، تسمح لك بالمضاربة على سعر السوق وشراء و/أو بيع الأسهم الأساسية للشركة التي تختارها، دون الحاجة إلى امتلاك المنتج المادي. ترتفع وتنخفض قيمة الأسهم بحسب قيمة الشركة التي توفر الأساس للمضاربة في سوق الأوراق المالية. الطريقة التقليدية للاستثمار في أسواق الأسهم، بخلاف العقود مقابل الفروقات، تتضمن شراء أسهم في شركة في البورصة وامتلاك الأصل الأساسي.
هناك أيضًا العديد من شروط التداول القوية المتاحة لك عند تداول العقود مقابل الفروقات، والتي لا تكون متوفرة عند تداول الأسهم في البورصة. يمكن لشروط التداول هذه حمايتك من التقلبات المؤقتة والخسائر الجامحة. على سبيل المثال وقف الخسارة وأغلاق تداولك بسعر محدد مسبقًا لحماية حسابك. جني الربح يفعل الشيء نفسه ولكنه بدلًا من ذلك يغلق التداول بشكل إيجابي لتجنب حدوث انعكاس مفاجئ في السعر. يرجى ملاحظة أن حدود وقف الخسارة وأخذ الربح غير مضمونة إلا على منصات تداول إيزي ماركتس وتطبيقها.
منصة إيزي ماركتس التداولية على الانترنت تقدم كذلك عدم الانزلاق. الانزلاق هو تفاوت بين السعر المطلوب وسعر التنفيذ. إيزي ماركتس هي واحدة من الوسطاء القلائل الذين يضمنون عدم حدوث انزلاق على الأسهم، مما يمنحك شفافية الأسعار في كل الأوقات، على المنصة المملوكة فكريًا.
ح.د
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