مجمع المخابز العصرية: تواصل مشكل النقص الفادح في التزود بمادتي الفرينة والسميد في تونس


Publié le Lundi 04 Avril 2022 - 09:25قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعرب المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت عن قلقه إزاء تواصل مشكل النقص الفادح في التزود بمادتي الفرينة والسميد منذ أكثر من أربع أشهر في كامل الجهات وخاصة في تونس الكبرى، القيروان والمنستير و تداعيات ذلك على إمكانية توفير الخبز للعموم .

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وفي بلاغ تلقينا نسخة منه, يطالب المجمع المهني من جديد وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمزيد الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع تزامنه لشهر رمضان المعظم.
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ووفق نفس البلاغ يطمئن المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت المواطنين بأن تونس لن تشهد أي أزمة إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها كما يدعو الجميع إلى الترشيد في استهلاك الخبز مع العلم أننا نشهد خلال كل شهر رمضان ارتفاع استهلاك هذه المادة في تونس بمعدل 135 بالمائة (باقات) بسبب التبذير مما ينجر عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 243975

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Lundi 04 Avril 2022 à 09h 39m |           
Consommons Moins de Pain Blanc...Notre Santé n'en Serait Que Meilleure !



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