المديرة العامة للديوانة في زيارة تفقد إلى المصالح الديوانية ببوشبكة والصخيرات

. ..

. .

في إطار متابعة نشاط الوحدات الديوانية بالمراكز الحدودية خلال شهر رمضان المبارك، أدت المديرة العامة للديوانة رفقة ثلة من الضباط السامين زيارة تفقد الى المصالح الديوانية بالمعبر الحدودي ببوشبكة حيث اطلعت عن قرب على سير العمل الديواني بالمعبر وإجراءات المراقبة والتفتيش.ووفق بلاغ لمصالح الديوانة تحولت المديرة العامة للديوانة الى فرقة الحرس الديواني بالصخيرات حيث واكبت نتائج عمل ونشاط الفرقة وأوصت بمواصلة اليقظة .كما قامت بزيارة عائلة شهيد سلك الديوانة المرحوم عبد المجيد الدبابي الذي استشهد اثر عملية إرهابية خلال سنة2015 حيث شاركت أفراد عائلته وجبة الإفطار.كما أدت سلسلة من الزيارات الى مختلف الدوريات المتمركزة بنقاط العمل التابعة للحرس الديواني حيث نوهت بمجهودات كافة الوحدات الديوانية المرابطة بالمناطق الحدودية والمنتشرة على كامل التراب الوطني داعية اياهم إلى مواصلة المجهودات في مجال مكافحة التهريب وحماية الامن الاقتصادي.