مونديال قطر: تونس في المجموعة الرابعة مع فرنسا والدنمارك

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وفي ما يلي نتيجة قرعة مونديال قطر 2022:

المجموعة الرابعة (D): فرنسا - (الإمارات أو أستراليا أو بيرو) - الدنمارك - تونس

أسفرت نتيجة قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات مثيرة.وستقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ولأول مرة في فصل الشتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل، وحتى و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا.وتأهل حتى الآن 28 منتخبا إلى مونديال قطر، حتى الآن إضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة، وستحسم البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة للعرس الكروي العالمي الكبير، في وقت لاحق، عير الملحق المكمل.وتم توزيع المنتخبات الـ32 على 4 أوعية مختلفة، بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر يوم الخميس الماضي.وبحسب مستويات قرعة كأس العالم قطر 2022، ونظام توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الـ8، لن يوضع منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة باستثناء منتخبات قارة أوروبا، ولكن ليس أكثر من منتخبين أوروبيين في مجموعة واحدة.وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة، إحدى أقوى المجموعات، إلى جانب كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.بينما سيلعب منتخب قطر في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من الإكوادور والسنغال وهولندا.المجموعة الأولى (A): قطر - الإكوادور - السنغال - هولنداالمجموعة الثانية (B): إنجلترا - إيران - أمريكا - (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا)المجموعة الثالثة (C): الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولنداالمجموعة الخامسة (E): إسبانيا - (كوستاريكا أو نيوزيلندا) - ألمانيا - اليابانالمجموعة السادسة (F): بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتياالمجموعة السابعة (G): البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرونالمجموعة الثامنة (H): البرتغال - غانا - الأوروغواي - كوريا الجنوبية.