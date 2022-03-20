سفير دولة قطر يهنأ رئيس الجمهورية والشعب التونسي بذكرى عيد الاستقلال


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 20:52قراءة: 0 د, 17 ث
      
هنّأ سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي، اليوم الأحد 20 مارس 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيد والشعب التونسي بذكرى عيد الاستقلال.

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وأورد السفير القطري، في تهنئته، “يشرفني أن أرفع الى فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والى كامل أفراد الشعب التونسي الشقيق أسمى عبارات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى الـ 66 لعيد استقلال الجمهورية التونسية”.



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