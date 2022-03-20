سمير ديلو: إيقاف مراسل موزاييك في القيروان اختبار لردّ فعل الصّحفيّين و الإعلاميّين

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علق النائب في البرلمان سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على إيقاف مراسل اذاعة موزاييك في القيروان خليفة القاسمي.وقال ديلو أن عملية الإيقاف هو اختبار للاعلاميين لمعرفة ردود فعلهم."ليس حادثا معزولا ..!إيقاف الصّحفي خليفة القاسمي بشبهة إرهابيّة بسبب رفضه كشف مصدر معلوماته ، هو على الأرجح ليس وليد سهو ولا تناسٍ للمرسوم 115 ، بل اختبار لردّ فعل الصّحفيّين و الإعلاميّين ..!والسّبب واضح وبديهيّ ..أمّا التّعليقات المبرِّرة للإيقاف بمقتضيات الأمن القومي فأصحابها لم يقرؤوا جيّدا قانون 2015 لمكافحة الإرهاب وخاصّة الفصل 37 الذي يحيل صراحة على حماية المرسوم 115 للصّحفيّين باستثناء الحالة التي يحوزون فيها معلومات " يؤدّي إشعار السُّلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابيّة في المستقبل " ..!وهو اتّهام لم يوجّه للصّحفي خليفة القاسمي .. حتّى من الجهة التي أوقفته ..!#مؤسّسات_وسيطة_متنطّعة"