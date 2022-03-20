سميرة الشواشي متوعّدة نجلاء بودن: ''ستُحاسبين يا منقلبة''

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وجّهت سمير الشواشي نائبة رئيس مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته، في كلمة ألقتها اليوم السبت 20 مارس 2022 أمام حشود المحتجين بالقرب من ساحة باردو، انتقادات لاذعة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ووصفتها ب"المنقلبة"، متوعدة إياها بالمحاسبة آجلاً أم عاجلاً"، وفق تعبيرها.واتّهمت الشواشي رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بإهدار المال العام من خلال صرفها على الاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلة " أنت أهدرت مال الشعب التونسي وأنا الشرعية أقول لك ستحاسبين يا منقلبة".وأكدت أن القوى المدنية والديمقراطية الرافضة ل"انقلاب 25 جويلية" لن تقبل بنتائج "استشارة التحيّل" ولا ما سيُبنى عليها من توجهات، وفق قولها.ونفّذ أنصار، "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية"، وحركة النهضة وائتلاف الكرامة مسيرة حاشدة صباح اليوم انطلقت من منطقة "باب سعدون" بتونس العاصمة وسط حضور أمني كبير، إحياء لذكرى عيد الاستقلال ورفضا للاستشارة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية، والمطالبة بفرض العودة للمسار الدستوري.المصدر موزاييك