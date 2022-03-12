الخارجية الأمريكية: مشاركة متطوعين بالقتال في دونباس تصعيد للوضع


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 06:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تعتبر مشاركة متطوعين من دول الشرق الأوسط في العملية الروسية في أوكرانيا، بمثابة تصعيد للنزاع من جانب موسكو.

...

وأضاف برايس في إيجاز صحفي يوم أمس: "رأينا تصريحات عن مقاتلين أجانب من سوريا. إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون تصعيدا إضافيا".

وزعم برايس، بأن فكرة جذب المتطوعين تشير إلى أن الجيش الروسي "يواجه مقاومة، في أوكرانيا وهذا هو السبب وراء حاجته إلى متطوعين من المسارح الأخرى للحرب".
..


ولم يتطرق المتحدث الأمريكي، خلال حديثه، إلى ما أعلنه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يوم 3 مارس عن وصول 16 ألف مرتزق أجنبي إلى بلاده.
يوم أمس وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على فكرة مساعدة آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط، في الذهاب إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في القتال الجاري هناك إلى جانب روسيا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242582



  3.30% (339670 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
السبت 12 مارس 2022 | 9 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:52 18:26 15:50 12:36 06:35 05:09
Babnet
13°
 Babnet20° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1119°-1119°-1218°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   