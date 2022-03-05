رئيسة الحكومة تتحادث هاتفيا مع ولي عهد أبو ظبي


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 16:55قراءة: 0 د, 58 ث
      
أجرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء امس اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وأكدت رئيسة الحكومة وفق بلاغ للقصبة, على عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبرزة حرص بلادنا على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق وتبادل زيارات كبار المسؤولين، لما فيه خير ومصلحة البلدين، كما ثمنت دعم ومساعدة الإمارات لبلادنا خلال جائحة كورونا من خلال تقديمها لكميات من اللقاحات والمستلزمات الطبية، فضلا عن استعدادها لتركيز مستشفى ميداني.

وأشادت رئيسة الحكومة بنجاح تنظيم التظاهرة الكونية « EXPO DUBAI 2020 » والتي عكست ما بلغته الإمارات من إشعاع وريادة على المستوى الدولي.
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ومثل هذا اللقاء فرصة للاعراب عن ارتياح بلادنا لعودة الحركية الاقتصادية والاستثمارية بين تونس والامارات، والتطلع إلى أن تكون المرحلة القادمة مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه أبلغ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحياته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمنياته لتونس بدوام التقدم.
كما نوٌه ولي عهد ابو ظبي بعلاقات التعاون القائمة بين تونس والامارات في مختلف المجالات مؤكدا على ضرورة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويلبي تطلعات شعبيهما.

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