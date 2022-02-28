كشفه وشم... الإطاحة بمروع النساء بقلب العاصمة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 10:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن امس أعوان مصلحة النشل من ايقاف منحرف خطير وشريكه روعا النساء بقلب العاصمة بالبراكاجات وتهديدهن بأسلحة بيضاء وافتكاك أموالهم وهواتفهم الجوالة بقلب العاصمة ،وكشفت الأبحاث معهما أنهما تخصصاة ترصد النساء وسلبهن.

...

بعرضهن على المتضررات تعرفن عليهما منذ للوهلة الأولى خاصة وان أحدهما كان يحمل وشم ،باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض.

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