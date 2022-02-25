دعم العلاقات التونسية الفرنسية محور لقاء عبير موسي بمديرةMENA بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية

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استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهر يوم الخميس 24 فيفري 2022 ، بالمقر المركزي للحزب، Anne Gueguen مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ومساعدها المكلف بشمال افريقيا برفقة سفير فرنسا بتونس André Parant ومستشاره السياسي.ووفق بلاغ للحزب تمحور النقاش حول القضايا الإقتصادية والإجتماعية والمالية الحارقة وسبل دعم العلاقات التونسية الفرنسية في مختلف المجالات في إطار الإحترام المتبادل.