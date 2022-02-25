دعم العلاقات التونسية الفرنسية محور لقاء عبير موسي بمديرةMENA بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية


Publié le Vendredi 25 Février 2022 - 11:46 قراءة: 0 د, 19 ث
      
استقبلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ظهر يوم الخميس 24 فيفري 2022 ، بالمقر المركزي للحزب، Anne Gueguen مديرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ومساعدها المكلف بشمال افريقيا برفقة سفير فرنسا بتونس André Parant ومستشاره السياسي.

...

ووفق بلاغ للحزب تمحور النقاش حول القضايا الإقتصادية والإجتماعية والمالية الحارقة وسبل دعم العلاقات التونسية الفرنسية في مختلف المجالات في إطار الإحترام المتبادل.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 241711

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 25 Février 2022 à 12h 12m |           
بأي صفة الجرذة تتكلم في الشأن العام؟

أين الزقفونة؟؟ أم أن عرفه قال له اصمت فقد وكلناها نحن للقيام بذلك



  2.14% (220119 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
Radio Mosaique| Jawhara| x

الجمعة 25 فيفري 2022 | 24 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:41 12:39 06:56 05:29
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-817°-1014°-614°-916°-6
  • Avoirs en devises
    23680,7

  • (24 fev)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,26867 DT        1$ =2,88309 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fev)   1164,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   